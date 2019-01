28. Januar 2019, 21:47 Uhr Nachruf Monika Föller ist gestorben

Mit einer Schweigeminute begann der Gemeinderat seine jüngste Sitzung, zum Gedenken an eines seiner langjährigen Mitglieder: Monika Föller gehörte dem Gremium zwei Wahlperioden lang, von 2002 bis 2014 an. Besonders Bildungs- und Schulthemen waren der CSU-Politikerin ein Anliegen, auch außerhalb des Gemeinderates: Föller war viele Jahre im Elternbeirat des Vaterstettener Gymnasiums aktiv, von 2006 an als dessen Vorsitzende. Auch in dem von ihr 2002 mitbegründeten Förderverein für das Gymnasium hatte Föller den Vorsitz inne. Für ihre Partei war sie unter anderem im Ortsvorstand aktiv, außerdem stellvertretende Vorsitzende der Vaterstettener Frauen-Union. Einige in der Partei und der Fraktion sahen Monika Föller auch schon auf dem Chefsessel im Rathaus, als es um die Nachfolge des 2013 zum Landrat gewählten Bürgermeisters Robert Niedergesäß ging. Doch die Parteispitze entschied anders, Föller durfte nicht kandidieren - was, nicht nur hinter vorgehaltener Hand, für einige Christsoziale der Grund war, warum die CSU die Bürgermeisterwahl damals verlor. Genau wie eine engagierte Gemeinderätin. Denn zwar blieb Föller ihrer Partei treu, indem sie weiterhin im Vorstand aktiv und dessen stellvertretende Vorsitzende sie bis 2017 war. Aus der Vaterstettener Tagespolitik indes zog sie sich zurück, zur Gemeinderatswahl 2014 ließ sich Monika Föller nicht erneut aufstellen. Sie eröffnete Ende 2013 ein Modegeschäft am Baldhamer Marktplatz. Nun ist Monika Föller im Alter von 59 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben.