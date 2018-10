5. Oktober 2018, 22:17 Uhr Nachrüstung Lenz will Dieselfahrer im Kreis unterstützen

CSU-Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz will sich dafür einsetzen, dass der Landkreis Ebersberg zu den Regionen gezählt wird, in denen Fahrern von älteren Dieselautos das Recht auf eine Hardware-Aufrüstung oder einen Umtausch gegen einen moderneren Wagen eingeräumt wird. Denn dieses Recht steht nicht allen Dieselfahrern zu, wie nun beim Dieselgipfel entschieden wurde, sondern nur jenen in den 14 Städten und angrenzenden Landkreisen mit deutlich zu hoher Stickoxid-Belastung, dazu zählt auch München. Laut Lenz müsste die Sonderregelung aber nicht nur für die Bewohner im Landkreis München gelten, sondern auch für Ebersberg: "Schaut man sich andere Ballungsräume an, dann ist das auf jeden Fall zu rechtfertigen", so Lenz.