8. Februar 2019, 21:46 Uhr Nach Unfall Pliening kurzzeitig ohne Strom

Keinen Strom hatten Anwohner der Münchner Straße in Pliening am Freitag bis zum späten Nachmittag. Wie die Polizei Poing mitteilte, krachte gegen acht Uhr ein Kleinlaster in einen Stromkasten neben der Münchner Straße. Der 23-jährige Fahrer des Kleinlasters hatte einem weißen Sattelzug ausweichen müssen, der ihm entgegenkam und auf seine Fahrbahn geriet. Der Kleinlaster geriet auf den Gehweg, konnte wegen des Schnees nicht mehr abgebremst werden, prallte in eine Hecke und überfuhr einen Lichtmast samt Stromverteilerkasten. Glücklicherweise wurde bei diesem Ausweichmanöver niemand verletzt. Der Fahrer des Sattelzuges entfernte sich allerdings unerlaubt von der Unfallstelle.

Wegen der Beschädigungen musste die nähere Umgebung um die Unfallstelle vom Stromnetz genommen werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 11 000 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Poing melden unter der Telefonnummer (08121) 9917-0.