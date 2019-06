24. Juni 2019, 21:31 Uhr Nach Schlägerei auf dem Volksfest Strafe ohne Urteil

Obwohl ihr Verfahren vor dem Amtsgericht eingestellt wird, müssen zwei Angeklagte mehrere tausend Euro zahlen

Von Andreas Junkmann , Ebersberg

Wenn ein Angeklagter vor Gericht erfährt, dass sein Verfahren eingestellt wird, dann sorgt das in aller Regel für Erleichterung. Nicht so bei zwei jungen Männern, die sich jüngst vor dem Ebersberger Amtsgericht verantworten mussten - und mit hängenden Köpfen aus dem Sitzungssaal schlichen, nachdem Richterin Vera Hörauf die Verhandlung ohne Urteil beendet hatte. Der Grund dafür war, dass die beiden jetzt zwar nicht vorbestraft sind, allerdings ein teures Gutachten bezahlen müssen, das für den Prozess angefertigt worden war.

Der Vorfall, weshalb die beiden jeweils 30-Jährigen überhaupt auf der Anklagebank landeten, liegt zwei Jahre zurück. Die Männer waren im Jahr 2017 auf dem Grafinger Volksfest in eine Rangelei geraten. Laut Anklageschrift soll dabei im Festzelt ein Biertisch hin- und hergeworfen worden sein - so lange, bis sich ein eigentlich unbeteiligter Mann eine blutige Nase holte. Das Tischbein hatte ihn im Gesicht getroffen. Und so wurden die beiden, die als einzige in dem Trubel geschnappt wurden, wegen schwerer Körperverletzung angeklagt.

Für sie war es bereits der zweite Termin vor dem Amtsgericht. Bei der ersten Verhandlung konnten weder Zeugen, noch die Beschuldigten selbst zur Klärung der Sache beitragen, weil sich schlichtweg keiner mehr an den genauen Hergang erinnern konnte. Licht ins Dunkel sollte ein Video bringen, das den kompletten Vorfall dokumentiert. Um ihre Unschuld zu beweisen, erklärten sich die Angeklagten damals einverstanden, dass ein Gutachter die Aufnahme auswertet und der Prozess zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt wird - was die beiden Männer letztlich teuer zu stehen kam.

Bei der jüngsten Sitzung nun lag das Videomaterial vor, doch die zweifelsfreie Unschuld der beiden konnten die Aufnahmen nicht beweisen. Vielmehr war darauf zu sehen, dass die Männer sehr wohl in dem Tumult mitmischten, wenngleich auch nicht als treibende Kraft. Die beiden beteuerten aber, dass sie niemanden haben verletzen wollen. Auch das vermeintliche Werfen des Tisches entpuppte sich auf dem Video eher als Schieben und Drücken.

Das Gericht geriet deshalb in die Zwickmühle: Einerseits konnte man den Angeklagten beim besten Willen keine böse Absicht unterstellen, andererseits waren die Männer an der ganzen Sache auch nicht völlig unbeteiligt. Statt eines Freispruchs oder einer Verurteilung schlug Richterin Hörauf deshalb vor, das Verfahren einzustellen. Eine Frage war dabei allerdings noch zu klären: Wer kommt für das, wie die Vorsitzende Richterin sagte "sündhaft teure" Gutachten auf, das die Angeklagten hatten erstellen lassen? Immerhin kostete die Analyse des Videomaterials knapp 6000 Euro. "Ich sehe nicht ein, dass die Staatskasse das zahlt", so Hörauf. "Da mach ich nicht mit."

Und so blieb den Angeklagten nur übrig, selbst ihren Geldbeutel zu öffnen, um einer Verurteilung und damit auch einer Eintragung ins Vorstrafenregister zu entgehen. Den Betrag teilten sich die beiden Männer nach dem Grad der Beteiligung. Einer von ihnen zahlt nun 4000 Euro, der andere 2000 Euro. Dafür durften sie als weiterhin unbescholtene Bürger den Gerichtssaal verlassen - wenngleich eben mit hängenden Köpfen.