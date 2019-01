31. Januar 2019, 22:09 Uhr Nach Prügelei unter zwei 15-Jährigen Rettungshubschrauber in der Mittelschule

In Markt Schwaben ist eine Schülerprügelei so sehr eskaliert, dass ein Jugendlicher per Rettungshubschrauber abtransportiert werden musste. Wie die Polizei Poing mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwochmittag in der Grafen-von-Sempt-Mittelschule. Dort kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei 15-Jährigen. Hierbei schlug einer der Schüler dem anderen mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zusammensackte und gegen ein Schuhregal fiel. Der getroffene Schüler erlitt daraufhin Krampfanfälle und erbrach sich. Der Geschädigte wurde von zwei Notärzten, Rettungsdienst und First Responder behandelt. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christoph 1 in ein Münchner Klinikum geflogen. Am Donnerstag konnte er bereits wieder entlassen werden. Der Beschuldigte muss sich wegen Körperverletzung verantworten.