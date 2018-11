23. November 2018, 22:02 Uhr Nach Hausdurchsuchungen Graffiti-Sprayer überführt

Vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren sind offenbar verantwortlich für mindestens 13 Graffiti-Schmierereien an Privathäusern, Schulen, der S-Bahn und der Dreifachturnhalle. Wie die Polizei mitteilt, konnte bei Hausdurchsuchungen "umfangreiches Beweismaterial aufgefunden werden". Die Graffiti waren überall in Markt Schwaben zu finden, vor allem wurden Tags wie JGI, Bhöös und Flex oder Zahlen gesprüht. Die Ermittlungen hierzu dauern an.