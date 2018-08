24. August 2018, 21:59 Uhr Nach Gewitterschauer Überschwemmung in Bahnunterführung

Das heftige Unwetter am späten Donnerstagnachmittag hat zu einer Überschwemmung in der S-Bahn-Unterführung in der Möschenfelder Straße geführt. Laut Polizei stand die Straße gänzlich unter Wasser, der betroffene Straßenabschnitt musste kurzfristig durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vaterstetten abgesperrt werden. Der Verkehr wurde über Nebenstraßen umgeleitet. Nachdem die Feuerwehr die Gullys geöffnet hatte, lief das in der Bahnunterführung stehende Wasser wieder ab und die Straße konnte freigegeben werden. Als "Fundsachen" blieben laut Poinger Polizei fünf Autokennzeichen aus vier Zulassungsbezirken - Ebersberg, Bad Tölz, zweimal Stadt oder Landkreis München und einmal Siegburg - zurück, die sich offensichtlich beim Passieren der bereits überschwemmten Unterführung von den Autos gelöst hatten. Bis auf die beiden Münchner Kennzeichen wurden bereits alle von den zwischenzeitlich ermittelten und verständigten Fahrzeughaltern wieder abgeholt.