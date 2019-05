6. Mai 2019, 21:57 Uhr Nach Freitags-Demonstration ÖDP fordert Klimadialog mit Schulen

Nachdem auch im Landkreis Jugendliche im Rahmen der weltweiten "Fridays for Future"-Aktion aktiv geworden sind, regt die ÖDP-Kreisrätin Johanna Weigl-Mühlfeld in einem Antrag an Landrat Robert Niedergesäß (CSU) an, mit den Jugendlichen der Landkreis-Schulen und dem Kreisjugendring einen Klimadialog aufzunehmen. "Wir sollten einerseits darstellen, dass die Kommunalpolitik in den letzten Jahren nicht untätig war, andererseits auch die Planungen für weitere Klimaschutzmaßnahmen des Landkreises vorstellen", begründet sie ihren Antrag. Wichtiger sei aber vor allem, von den Jugendlichen zu erfahren, welche Erwartungen sie an die große und die lokale Politik herantragen. Ein offener Dialog sei ein Beitrag zur Pflege demokratischer Kultur. Die Kreisrätin hofft, so schreibt sie in einer Pressemitteilung, "auf eine rasche und positive Reaktion des Landrates" und der Fraktionen: "Die Jugendlichen thematisieren eine dringliche Sache und haben ein Recht auf ehrliche Kooperation."