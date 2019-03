11. März 2019, 21:57 Uhr Nach Erfolg gegen Erding Klostersee im Halbfinale um die Meisterschaft

Der EHC Klostersee hat in der Eishockey-Bayernliga den Einzug in die Play-offs um die Meisterschaft erreicht. Am letzten Spieltag gelang den Grafingern im Nachbarderby bei den Erding Gladiators ein 7:4 (3:1, 1:1, 3:2)-Auswärtssieg. In der Tabelle der gemeinsamen Verzahnungsrunde von vierter und dritter Liga belegt das Team von Chefcoach Dominik Quinlan somit Rang fünf und steht nun im Halbfinale um den offiziellen bayerischen Meistertitel. Dort trifft der EHC auf EV Füssen, der sich als Tabellenzweiter hinter dem SC Riessersee für die Oberliga qualifiziert hat (der Oberliga-Aufstieg war für Grafing seit mehreren Spielen rechnerisch nicht mehr möglich). In Spiel eins am Freitag, 15. März, geht es für den EHC nach Füssen. Am Sonntag, 17. März, 17.30 Uhr, steigt Spiel zwei in Grafing. Womöglich kommt es am Dienstag, 19. März, zu einem entscheidenden dritten Halbfinalspiel in Füssen.