"Nur zwei Bier" habe sie getrunken, sagte eine 30-Jährige aus dem nördlichen Landkreis, als sie am Samstagabend von der Poinger Polizei kontrolliert worden ist. Die Frau war gegen 21 Uhr am Bahnhof Grub nach dem Wiesn-Besuch aus der S-Bahn ausgestiegen und wollte mit ihrem Auto nach Hause fahren. Das allerdings wussten die Beamten zu verhindern. Obwohl sie beteuerte, sie fühle sich noch in der Lage, ihr Fahrzeug zu führen, sprach der Alkoholtest eine andere Sprache: Die Polizisten stellten einen Wert von 1,1-Promille fest. Daraufhin zeigte sich die Frau dann doch einsichtig, ließ sich von einer Freundin abholen und nach Hause bringen.

Weniger Glück hatte ein 29-Jähriger, den die Beamten am frühen Montagmorgen in Vaterstetten aus dem Verkehr gezogen haben - ebenfalls bevor er mit seinem Auto losfahren konnte. Auch bei ihm wurde ein Alkoholwert von 1,1-Promille festgestellt. Zudem fanden die Polizisten bei dem 29-Jährigen einen gefälschten kroatischen Führerschein. Ihn erwartet deshalb nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung. Den Heimweg trat er schließlich zu Fuß an.