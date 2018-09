14. September 2018, 22:12 Uhr Nach dem Vorbild der Schulen Poing soll Courage zeigen

SPD fordert, dass die Gemeinde Zeichen gegen Ausgrenzung setzt

"Schule mit Courage - Schule gegen Rassismus": Diesen Titel tragen in Poing stolz die Dominik-Brunner-Realschule und das sonderpädagogische Förderzentrum, die Seerosenschule. Sie machen damit deutlich, dass Rassismus und Ausgrenzung in ihren Häusern keinen Platz haben. Geht es nach der SPD in Poing, soll die Gemeinde nach diesem Modell eine ähnliche Vorbildfunktion übernehmen und eine "Gemeinde mit Courage - Gemeinde gegen Religionshass, Ausländerfeindlichkeit und Rassismus" werden. Solche Signale seien unbedingt nötig, so Fraktionsvorsitzende Bärbel Kellendorfer-Schmid, dies zeigten beispielsweise die aktuellen Geschehnisse rund um Chemnitz. Statt verbal abzurüsten und ein humanistisches Weltbild in der Gesellschaft vorzuleben, unternähmen diverse extreme Gruppen ständig Versuche zu spalten, zu separieren und auszugrenzen. "Es ist dringend geboten diesen Kräften und Entwicklungen entgegenzutreten und Zeichen zu setzen", so Kellendorfer-Schmid.

In dem Antrag, der von Schmid sowie ihren Gemeinderatskollegen Omid Atai und Reinhard Tonollo unterzeichnet ist, weisen die Sozialdemokraten darauf hin, dass die Demokratieförderung konzeptionell in der Institution Gemeinde und all ihren Struktureinheiten verankert werden soll - eben nach dem Vorbild der Schulen. Wie dies praktisch aussehen könnte, darüber soll sich nach dem Vorschlag der SPD eine Arbeitsgruppe Gedanken machen, die aus Mitgliedern des Gemeinderats, der Verwaltung, der örtlichen Schulen, der Mobilen Beratung Süd - einer Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus - und Vertretern aus der Bürgerschaft bestehen könnte.

Bei den Schulen ist der Titel "Schule mit Courage" nicht eine Auszeichnung, auf der man sich ausruhen kann, sondern eine Selbstverpflichtung für die Gegenwart und Zukunft. Der Titel signalisiert, dass die Vertreter der Schulfamilien bereit sind, Verantwortung für das Klima an der Schule und in ihrem Umfeld zu übernehmen.