30. September 2018, 22:04 Uhr Mut für alle Kraft der Improvisation

Eine Einladung, auch in scheinbar ausweglosen Situationen lustvoll zu improvisieren, hat Michaela Dietl im Gepäck. Am kommenden Dienstag, 2. Oktober, tritt die Musikerin und Autorin im Aßlinger Ratszimmer auf, "Trau dich!" heißt ihre Lesung mit musikalischer Begleitung. "Spiel!", rufen die Zuhörer bei einem Auftritt. Aber Michaela Dietl ist mit ihrem Repertoire am Ende. Erst zögert sie, doch dann traut sie sich, beginnt zu improvisieren und lässt sich tragen von der Begeisterung des Publikums. Seither weiß sie, dass in der Musik wie im Leben Improvisation pure Lebendigkeit ist. Für Michaela Dietl steht fest: Jeder Mensch kann und muss improvisieren, sonst würde er nicht überleben. Um dem Leben spielerischer zu begegnen, braucht es sicher ein bisschen Mut. Aber Dietl zeigt, warum sich das Risiko lohnt: Mit Geschichten aus ihrem Musikerleben gelingt es der Autorin, die Kraft der Improvisation erlebbar zu machen. Und sie macht Mut, sich dieser belebenden und befreienden Kraft anzuvertrauen. Michaela Dietl, in Landshut geboren, hat als Straßenmusikerin in ganz Europa gespielt und sich zeitweise ihr Studium der Philosophie, Germanistik und Geschichte damit finanziert. Als Profimusikerin mit eigenem Programm und Workshops ist sie seit 1997 im gesamten deutschsprachigen Raum und in Italien unterwegs. Die Veranstaltung des Aßlinger SPD-Ortsvereins im Ratszimmer, Kirchplatz 1, über dem italienischen Restaurant, beginnt um 20 Uhr.