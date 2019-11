- "Eingeschweizert ist nicht ausgebayert" - so der Untertitel eines Musikkabaretts, das am Freitag im Pfarrsaal der katholischen Pfarrkirche in Vaterstetten zu erleben war. In dem selbstgeschriebenen Stück "Bitte wenden!" geht es um die Differenz verschiedener Kulturen. Doch nicht Emigranten stehen im Blickfeld, nicht Menschen, die fliehen mussten oder sich anderenorts ein besseres Leben erhoffen, sondern eine Bayerin, die in der Schweiz lebt. Zurück geht dieser Stoff auf die Biografie einer der beiden Autorinnen: Lucia Schneider-Menz, Schwester der Vaterstettener Kirchenmusikerin Beatrice Menz-Hermann, stammt aus Oberbayern und lebt seit ihrem Musikstudium in der Schweiz. Im Sommer 2018 hat sich die Cellistin und Schulmusikerin mit der Schweizer Sängerin Julia Schiwowa zusammengetan. Entstanden ist daraus eben "Bitte wenden!", das erste Bühnenprogramm der beiden Kleinkünstlerinnen.

Zwei Figuren haben die beiden Frauen für ihr "Musiktheater" - wie sie es nennen - erfunden: die aus Bayern stammende Wahrsagerin Elfriede Marianna Karola Moosberger und die Schweizer Sargverkäuferin Regula Lüthi. Die beiden begegnen sich auf einem Sterbekongress. Und so stehen denn auch Särge auf der Bühne, hochkant als Aufbewahrungsboxen für diverse Requisiten. Einer beispielsweise dient als Celloetui, andere beherbergen zwei Puppen, die später sogar ferngesteuert über die Bühne gleiten werden: Tante Berta sowie der Geist eines kürzlich Verstorbenen. Und über den Flügel ist ein großes schwarzes Tuch gelegt. Doch trotz der schweren Kost des Settings: Es gibt einiges zu Lachen an diesem Abend. Natürlich auch, weil die beiden Darstellerinnen kräftig mit ihren Mundarten spielen.

Mit den Worten "Wo samma denn her?" eröffnet die in schwarzer Trauerkleidung kostümiert Schneider-Menz in tiefstem bayerischen Jargon den Abend, während Schiwowa - ebenfalls im Traueroutfit - sie am Klavier begleitet. Gemeint ist jene typische Frage im bayerischen Wirtshaus, wenn ein fremder Gast eintrifft. Hier spricht Tante Berta, Wirtin in ihrem bayerischen Heimatdorf, die, als Schneider-Menz dort ihren jetzigen Schweizer Ehemann einführte, eben jene Frage stellte. Und prompt kommt das, was zu erwarten ist: "Wenigstens koa Preiss." Auch über die anderen Klischees im schönen Bayernland wird im Laufe des Abends noch kräftig hergezogen. Man meint, eine Art Abrechnung mit der bayerischen Herkunft von Schneider-Menz zu erleben, spürt aber zugleich auch so etwas wie Heimweh. "Bitte wenden!" ist auf alle Fälle eins: eine Auseinandersetzung mit der eigenen Abstammung.

Das Vaterstettener Publikum jedenfalls ist begeistert von diesem derben Vorführen der bayerischen Seele. Es wird über Geld geredet, übers Erben und den bayerischen Stolz an sich. Freilich kommt auch der Schweinsbraten nicht zu kurz, den man so in der Schweiz gar nicht kennt, wie übrigens auch Torten. Was in Bayern mit viel Sahne geschichtet ist, offenbart sich im Nachbarland als trockener brauner Fladen. Aber auch die Schweizer bekommen ihr Fett ab: Ob der vermeintliche Reichtum der Schweizer oder das plötzliche Rasen der Eidgenossen auf den bayerischen Autobahnen gleich hinter der Grenze - all das wird beleuchtet.

Beim gemeinsamen Jodeln stutzt man dann allerdings: Ist das nun eine bayerische oder schweizerische Eigenheit? Ein bayerischer Schnaderhüpferl war's. Doch auch in einem anderen Punkt sind sich die beiden Alpenländerinnen sofort einig - bei den Männern nämlich. Gockel und Hähne seien sie alle.

Doch "Bitte wenden!" ist nicht einfach ein Kabarettprogramm, schließlich stehen da zwei Musikerinnen auf der Bühne, die zeigen, was sie können, am Klavier, am Cello und mit ihren Stimmen. Und so ist das Bühnenstück tatsächlich ein Musiktheater. Es reiht sich Song an Song. Chansons erklingen, sehnsuchtsvolle Lieder, Grabgesänge oder bayerische Gstanzln. Blues kann man genauso hören wie Soul. Fast alles ist selbstkomponiert und eigenhändig getextet. "Zwei Durchgangsstraßen, Wirtschaft, Tankstelle, Kirche Felder... Nabel der Welt! Roboterrasenmäher, Doppelgarage, Steingartenanlage, Seeblick... Nabel der Welt" heißt es in einem Lied. Doch, die gewisse Rückwärtsgerichtetheit mancher Erdenbewohner wird hier treffsicher vorgeführt.