14. Februar 2019, 22:18 Uhr Musikschule Vaterstetten Zwergerl im Konzert

Die Musikschule Vaterstetten lädt am Sonntag, 17. Februar, zu ihrem "Zwergerlkonzert" in den Saal des Seniorenwohnheims ein. Los geht's um 11 Uhr. Auf der Bühne stehen Klein und etwas Größer mit Harfe, Querflöte, Geige, Hackbrett und Co., es erklingen Volkslieder genauso wie Tango oder Beethoven.