5. September 2018, 21:59 Uhr Musikschule Vaterstetten Gemeinsam blasen

Unter dem schwungvollen Motto "Haste Töne!" gibt es an diesem Donnerstag, 6. September, von 14 bis 17 Uhr ein neues, offenes Blasorchesterangebot an der Musikschule Vaterstetten: Alle Holz- und Blechbläser sowie Schlagzeuger sind zu einem Blasorchester-Workshop mit Bernd Kölmel eingeladen. Mitmachen kann jeder, der etwa zwei Jahre Instrumentalunterricht hat, egal ob an der Musikschule oder woanders. Die Teilnehme kostet nichts. "Spaß bei tollen Arrangements von Songs von Abba bis Queen ist garantiert", verspricht Musikschulleiter Kölmel, der bereits viel Erfahrung als Leiter von Blasorchestern hat. Wer Interesse hat: Einfach per Mail anmelden und am Donnerstag, 6. September, um 14 Uhr mit guter Laune in die Musikschule, Baldhamer Straße 39, kommen. "Instrument und Notenständer nicht vergessen!", so die Erinnerung der Veranstalter.