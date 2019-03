17. März 2019, 22:12 Uhr Musikschule Vaterstetten Abendmusik mit Mozart

Die Musikschule Vaterstetten veranstaltet am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr im Konzertsaal der Schule in der Baldhamerstraße ein Konzert in der Reihe Abendmusik. Es erklingt Musik von Mozart über Chopin bis Debussy. Der Eintritt zu diesem einstündigen Konzert ist frei.