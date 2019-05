8. Mai 2019, 22:24 Uhr Musikschule Markt Schwaben Konzert für Familien

Unter dem Titel "Concertissimo" findet am Samstag, 11. Mai, um 16 Uhr ein Familienkonzert der Musikschule im Markt Schwabener Unterbräu statt. Kinder der Musikalischen Früherziehung und Instrumentalisten füllen den Saal mit einem abwechslungsreichen Programm für kleine und große Zuhörer. Außerdem kann man einen Einblick in das Unterrichtsangebot der Musikschule am Ort bekommen, denn nach dem Konzert bieten die Lehrkräfte an, Instrumente auszuprobieren und ins Gespräch zu kommen. Gerade für Kinder, die noch unentschlossen sind, ist dies ein willkommener Anlass, sich noch näher an das Wunschinstrument heranzutasten. Anmelden für das Musikschuljahr 2019/20 kann man sich noch bis 24. Mai. Seit diesem Jahr ist auch eine Online-Anmeldung möglich. Infos unter www.musikschule-vhs.de.