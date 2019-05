28. Mai 2019, 22:31 Uhr Musikschule lädt ein Gipfeltreffen der Ensembles

Zum großen "Orchester & Ensemble Summit" lädt die Musikschule am Freitag, 31. Mai, um 19.30 Uhr in den Alten Speicher in Ebersberg ein. 150 Kinder und Jugendliche werden an diesem Gipfeltreffen der Musik das Publikum mit gefühlvoller Klassik, gut gelaunter Folklore sowie groovendem Swing und Pop unterhalten. Die verschiedenen Orchester der Musikschule und vielfältig besetzte Instrumentalensembles freuen sich wieder auf die große Bühne. Gestärkt durch ein Probenwochenende am Ammersee werden sie mit einer Vielzahl von Instrumenten und musikalischen Stilen den wunderbaren Ebersberger Saal bis in den letzten Winkel zum Klingen bringen. Die Jugendblasorchester aus Ebersberg und Markt Schwaben sind mit dabei, Akkordeon- und Streichorchester, Blechbläser-, Blockflöten und Percussion-Ensembles sowie der klangstarke Celloclub und die beliebten Kirchseeoner Rathausgrillen. Musikalische Artenvielfalt ist hier Programm! Der Einlass beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.