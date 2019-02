27. Februar 2019, 21:56 Uhr Musikschule im Klosterbauhof Piano and more

"Piano Pur und Kammermusik" kann man am Freitag, 1. März, an der Musikschule Ebersberg im Klosterbauhof erleben. Das alljährliche Konzert ist ein Gemeinschaftsprojekt der Klavierschüler und ihrer Lehrkräfte. Dieses Mal stellen sich Solisten vor, die demnächst am Landkreis-Wettbewerb "Podium Junge Musik" teilnehmen. Zu hören gibt es eine farbenreiche Mischung aus Klavierwerken und Kammermusik verschiedener Stilrichtungen. Beginn ist um 19 Uhr.