Schon seit vielen Jahren eröffnet die Musikschule in Glonn die Weihnachtszeit mit einem Adventskonzert, das wie geschaffen ist für den stimmungsvollen Kirchenraum in Zinneberg. Am Sonntag, 1. Dezember, heißt es dort wieder: "Dona nobis pacem". Beginn ist um 17 Uhr. Von traditioneller Volksmusik über Klassik bis hin zu Pop und Weltmusik erwartet die Besucher ein stimmungsvolles Programm. Es musizieren ein Gitarrenensemble unter der Leitung von Theresa Huber, ein Blechbläserensemble unter der Leitung von Uwe Baumer, Klarinettenensembles unter der Leitung von Anja Weyrauch, außerdem Akkordeonschüler von Monika Schelle sowie Johanna Sedlmeier an der Harfe aus der Klasse von Regina Kätzlmeier. Thomas Pfeiffer begleitet an der Orgel, und die verbindenden Worte liest wie jedes Jahr Schwester Amica. Der Eintritt ist frei, Spenden zu Gunsten der Jugendhilfeeinrichtung Zinneberg sind herzlich willkommen.