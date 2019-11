Vielseitigkeit ist ein Topos, der Musikern nur allzu gerne angeheftet wird. Will man Hans Wolf beschreiben, kommt man daran allerdings schlicht nicht vorbei. Der Pianist aus München gibt nicht nur klassische Konzerte, sondern ist auch im Jazz- und Latinbereich unterwegs, er komponiert, improvisiert und experimentiert leidenschaftlich, spielt in einer Metalband, aber auch in Cafés zur Unterhaltung. Außerdem unterrichtet Wolf an der Ebersberger Musikschule, die ihn nun in einem Porträtkonzert vorstellt. Hier verrät Wolf, was das Publikum erwartet.

SZ: Herr Wolf, Ihre Vita ist ausgesprochen lang und bewegt. Können Sie Ihren Werdegang in drei Sätzen zusammenfassen?

Hans Wolf: Ohje, ich kann es nur versuchen... Für meine Eltern war Musik ein Hobby für höhere Töchter, deswegen haben sie mich gedrängt, ein zweites Studium anzufangen, nämlich Medizin. Also habe ich eine Zeit lang beides parallel studiert, bis das verboten wurde. Aber als Arzt war ich nicht glücklich, denn als meine Berufung und bessere Begabung habe ich immer die Musik empfunden. Damit kann ich mich 15 Stunden am Tag beschäftigen, ohne dass es mich nervt. Ganz im Gegenteil: Ich kann davon nie genug kriegen!

Was geschah dann?

Ich habe tatsächlich die Erlaubnis erhalten, mein Musikstudium Jahre später wieder aufzunehmen, ich glaube, das war ein ziemlich einmaliger Vorgang. Und weil ich fortan neugierig war und auf der Suche nach meiner eigenen Musik, habe ich meinen Fokus über das Klavier hinaus erweitert. Schwerpunkte waren Musiktheorie, zeitgenössische Musik, Liedbegleitung, Improvisation, Jazz und Arrangement. Meine Diplomarbeit schrieb ich über Improvisationsunterricht mit Klavierschülern.

Ihren Unterricht gehen Sie, zumindest bei den Kleinen, immer noch sehr spielerisch und kreativ an, nicht wahr?

Ja, mir ist es ein Anliegen, alle Schüler mit möglichst wenig Verboten an das Instrument heranzuführen, an die Musik, diese Sprache der Seele. Und genau darüber, über Gefühle, geht das auch sehr gut. Man kann auf dem Klavier so leicht Zorn darstellen oder Verliebtheit. Dafür muss man gar nicht spielen können.

In Ebersberg treten sie nun mit Ihrem "Occio Quartett" auf, dessen Konzept lautet "von Bach über Jazz zum Experiment und zurück". Was darf man sich darunter vorstellen?

Zunächst einmal bin ich sehr glücklich, hier mit Gleichgesinnten spielen zu dürfen, die sowohl versiert als auch offen genug sind für solch ein Konzert: Zoro Babel an den Drums, Limpe Fuchs, Percussion, und Elmar Guantes am Bass. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Genres, wobei diese sich hier ständig überschneiden und durchdringen. Freejazz wandelt sich in Avantgarde ohne Puls, dann gibt es Klangmalereien mit neuen Spieltechniken, ein Bach-Thema wird umspielt, bis es zu grooven anfängt...

Das klingt ziemlich abenteuerlich...

Ja, durchaus, aber wir wollen den Menschen vermitteln, dass beim gewohnten Hören noch lange nicht Schluss ist, dass es noch viel weiter geht - ohne dissonant oder kreischend sein zu müssen. Wir wollen mitnehmen auf eine spannende Reise!

Porträtkonzert Hans Wolf mit dem "Occhio Quartett", Sonntag, 24. November, um 19 Uhr in Ebersberg, Kleiner Saal im Bürgerhaus (Klosterbauhof).