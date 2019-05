8. Mai 2019, 22:24 Uhr Musikschule Aßling Hören und informieren

Nun kommt der Frühling hoffentlich endlich auf Touren, so wie der Konzertbetrieb der Musikschule: Bei einem weiteren Familienkonzert in Aßlings katholischem Pfarrsaal am Samstag, 11. Mai, zeigen kleine und größere Schüler ihr Können. Interessant ist die Veranstaltung besonders für Familien, die sich über das Angebot der Musikschule vor Ort informieren möchten. Im Anschluss stehen die Lehrkräfte nämlich für Beratung zur Verfügung, Infomaterial liegt ebenfalls bereit. Gespielt wird Musik für Gitarre, Hackbrett, Akkordeon, Geige und Harfe aus den Klassen von Theresa Huber, Monika Schelle, Sebastian Maier und Corinna Zirkelbach. Mit dabei sein wird auch das Harfenduo aus Sophie Betzl und Sophie Pfaffenstaller, die beim Landeswettbewerb Jugend musiziert in Hof einen überragenden ersten Preis erzielt haben. Das Konzert beginnt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.