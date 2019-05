9. Mai 2019, 22:11 Uhr Musikschule Anzing Anmeldung für Unterricht läuft

Noch bis Freitag, 31. Mai, läuft die Anmeldezeit für das neue Schuljahr 2019/2020 an der Musikschule Anzing. Qualifizierte Lehrkräfte bieten hier ein breites Angebot an Unterricht - von der Musikalischen Früherziehung über Instrumentalunterricht im Bereich Tasten-, Streich-, Zupf- und Blasinstrumente, Schlagzeug, Gesang und Chor. Einzel- oder Gruppenunterricht, das Musizieren im Ensemble, Teilnahme an Konzerten und Musikprojekten gehören an der öffentlichen Musikschule zum Alltag. Informationen gibt es in der Geschäftsstelle telefonisch unter (0176) 56 71 41 40 oder per Mail an verwaltung@musik-anzing.de. Die Geschäftszeiten sind montags von 8 bis 12 und donnerstags von 14 bis 18 Uhr.