10. Januar 2019, 22:15 Uhr Musikkabarettistin in Grafing Sara Brandhuber kann nix dafür

Die aufstrebende Musikkabarettistin Sara Brandhuber ist am Donnerstag, 17. Januar, mit ihrem Programm "I war des fei ned!" in der Grafinger Turmstube zu Gast. Bereits zwei Mal konnte die mit dem Dialektpreis ausgezeichnete Niederbayerin bei der Mixed Show das Grafinger Publikum begeistern - und so darf man gespannt sein auf ihr quirliges Soloprogramm. "I war des fei ned" ist ein Streifzug durch ihr buntes Leben, eine Kindheit in der Provinz und viele andere Themen, die wirklich bewegen: Bärte, Bierfahrer und Dorfdisko-Romantik. Wer sich die freche Kabarettistin nicht entgehen lassen möchte, bekommt noch Restkarten an den bekannten Vorverkaufstellen sowie im Internet. Beginn ist um 20 Uhr.