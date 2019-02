13. Februar 2019, 22:00 Uhr Musikkabarett Narrischer Binser

"Ohne Freibier wär das nie passiert...", so heißt das neue Bühnenprogramm von Helmut A. Binser, das er am Samstag, 16. Februar, um 19 Uhr im katholisches Pfarrheim Kirchseeon präsentiert. Seine Gäste dürfen sich wieder "auf allerlei skurrile Geschichten sowie herrlich absurde Lieder des Oberpfälzer Musikkabarettisten freuen", heißt es in der Ankündigung. Denn auch weiterhin gilt: Der Binser ist ein bayerisches Original - lebenslustig, humorvoll und zünftig. Er geht auf die 40 zu, eine späte Karriere als Profifußballer scheint immer unwahrscheinlicher zu werden. Dafür gesellt sich ein neuer Freund hinzu, den aber leider nur der Binser sehen kann. Wird er jetzt schon vollkommen narrisch oder ist das bereits die Midlife Crisis? Dies gilt es nun live auf den Kabarettbühnen herauszufinden. Der FC Fussi übernimmt die Bewirtung. Karten gibt es im Kirchseeoner Buchladen, beim Kulturamt im Rathaus sowie online unter www.mta-online.de.