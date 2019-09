Alle elf Sekunden verliert sich jemand beim Barshippen, führt das Navi einen an der Nase herum, bedankt die Bahn sich für unser Verständnis, fragt Tinder: "Zum Mitnehmen oder Abwinken?" und malträtiert uns eine Werbung für Styling-Apps oder Online-Games. "Diese Flut von Blablabla, Bildern und Blödsinn verwandelt immer mehr Menschen in neurotische Elendshäufchen, die sich selbst googlen, anstatt in den Spiegel zu schauen", klagt Andrea Limmer. Am Freitag, 6. September, wird die Musikkabarettistin in der Markt Schwabener Schnitzegaudi ansingen gegen den Irrsinn dieser Welt. Die junge Volkssängerin aus Niederbayern präsentiert stimmgewaltig neue Lieder "über ba(h)nale Entgleisungen, die emotionale Standortbestimmung oder den globalen Diplom-Studiengang Volldepp". Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt an der Abendkasse kostet 16, im Vorverkauf 14 Euro.