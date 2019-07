9. Juli 2019, 22:11 Uhr Musikfest in Erding Boarischer Wahnsinn, Wiener Schmäh

Die Macher des Sinnflut-Festivals setzen wieder auf eine interessante musikalische Mischung. Auf dem Volksfestplatz in Erding geht es von 26. Juli bis 4. August bei freiem Eintritt rund

Von REGINA BLUHME, Erding

Aus Österreich ist gerade wenig Aufmunterndes zu hören, die Regierung ist geplatzt, die Politik streitet. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Der für seinen Schmäh bekannte Wiener Liedermacher Voodoo Jürgens gastiert auf dem Sinnflut-Festival in Erding. Von 26. Juli bis 4. August verwandelt sich der Volksfestplatz wieder in eine Freiluft-Arena mit Livemusik, Tanz, Kunst und Verkaufsständen. Das komplette Programm ist nach dem Motto "Umsonst& Draußen" gestaltet - jeder kommt also auf seine Kosten.

"Immer diese Frage nach meinen persönlichen Highlights", antwortet mit einem Seufzer Peter Feller vom Sinnflut-Organisationsteam. Höhepunkte gebe es mehr als genug, einen oder mehrere davon herauszupicken, das sei sehr schwierig. "Bei der Auswahl der Musiker versuchen wir immer, viel Qualität reinzukriegen, und auch kleinere, noch nicht so bekannte Bands zu fördern", sagt Feller. Weil die Eishalle am Volksfestplatz wegen Baumaßnahmen als Veranstaltungsort ausfällt, finden alle Auftritte, "auch die großen Namen" draußen statt - bei freiem Eintritt. Ein kleiner Auszug aus dem Programm.

The Rockagillys zum Beispiel vermischen Rock'n'Roll und Rockabilly mit Western und Jive. Während die Capones aus München für einen Mix aus Disko-, Pop- und Funkbeats sowie Latino-, Ska- und Reggae-Rhythmen stehen. Gespannt darf man auf den österreichischen Liedermacher Voodoo Jürgens sein, der von den Veranstaltern verheißungsvoll mit "schwarzhumorigen Texten im schwersten Wiener Dialekt" angekündigt wird.

Heimische Klänge gibt es natürlich auch, zum Beispiel mit dem Musikkabarett Bairisch Diatonischer Jodelwahnsinn. Dass Mundart auch anders als gewohnt klingen kann, beweisen die Mitglieder von Treibauf. Die Münchner Band vereint bayerische Volkstänze und -lieder mit Ska, Balkanklängen und irische Musik zu einem bayerischen Balkan-Ska-Mix, der laut Ankündigung "auf der Bühne explodiert". Bayerisch funktioniert aber auch in einer Western-Swing-Kombination, wie die Texas Bayerischen beweisen wollen.

Im Tanzgarten sorgt die Formation Organ Explosion für Funk, Blues und Jazz unter anderem unter Einsatz eines Wurlitzer-E-Pianos. Gebucht ist auch Aaron Brooks. Der Sänger und Songwriter der bejubelten amerikanischen Psychedelic-Rockband Simeon Soul Charger kehrt mit seiner neuen Band nach zweijähriger Abstinenz auf die Bühne zurück. Die Band Johnny & the Yooahoos spielt sowohl Bluegrass-Klassiker als auch Eigenkompositionen. Eingängige Rocksongs präsentiert wiederum Francis. Unter dem Motto "Von Abba bis Zappa" reicht das Repertoire des Berni Holzner Trios, das Lieblingssongs von Jimi Hendrix, Frank Zappa, Serge Gainsbourg, Mamas & Papas und The Police spielt.

Afrokaribische und lateinamerikanische Rhythmen sind von der Salsa-Latin Band Son Compadre zu erwarten. "Relaxtes Kuba-Feeling, das Flair und die Lebensfreude der Karibik, das ist auch in Deutschland möglich", schreiben die Veranstalter.

Während die jungen Besucher in der Mini-Disco mit Maxi Kronseder abtanzen, sorgen später am Abend verschiedene DJs für Festival-Feeling. Tagsüber können sich die Besucher an den vielen Ständen mit internationalen Speisen und außergewöhnlichem Angebot umsehen, zum Beispiel in Claudias Farbenzelt-Spektakel, das heuer Jubiläum feiert, oder beim Festival-Schamanen oder bei einer der Zaubershows. Tanzaufführungen gibt es unter anderem von der Tanzwelt Erding, der SpVgg Altenerding und den Cool Dance 4you. Auch eine Bollywood-Einlage wird nicht fehlen.

Auch der Müllschauplatz wird wieder eingerichtet, mit interessanten Ideen für Up- und Recycling und Infos zum Umweltschutz. Der Kunstverein Erding präsentiert sich auf dem Sinnflut-Festival diesmal ganz im Zeichen von Europa. Ein Friedensbaum soll gestaltet werden, an dem die Flaggen der 28 Mitgliedsstaaten befestigt werden. Zum Auftakt des Projekts sollen weiße Tauben auffliegen, als Zeichen des Friedens, in dem die Menschen in Europa leben.

Sinnflut-Festival, von 26. Juli bis 4. August auf dem Volksfestplatz Erding. Das gesamte Programm auf www.sinnflut.biz