Gleich vier Acts haben sich zur Eröffnung des diesjährigen "X-Mas-Jam" in Grafing angemeldet. Die Spezialausgabe von Jazz im Turm findet statt am Donnerstag, 26. Dezember, neben der Stadthalle. Los geht's um 19.30 Uhr, der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Zu Beginn des nicht nur bei Jazzfreunden beliebten Abends präsentieren sich lokale Amateurbands, die sich im Umfeld der Musikerinitiative Jazz Grafing formiert haben: der Youngsters Music Club (Josef Ametsbichlers Schüler mit Eltern), 4 Jam (Jazz-Quartett), Archive Jazz Combo (sieben Musiker) sowie Jazz in the Box (quasi das "Haus-Septett"). Jede dieser Bands wird in 30 Minuten neu erarbeitete Stücke spielen. Diesen Mini-Konzerten folgt gegen 21.30 Uhr die klassische Jam-Session, bei der sich die Musiker mischen und von Gästen spontan ergänzt werden. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Musiker sind willkommen. Da die Anzahl der Plätze im Turm beschränkt ist, wird eine Reservierung unter www.ticket-regional.de empfohlen.