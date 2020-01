Das vierköpfige Vokalensemble Voicensation gibt nun zusammen mit dem Organisten Knut Weißer mehrere Benefizkonzerte, und zwar in Baldham, Kirchheim und Grafing. Das Programm steht unter dem Motto "Cantate Domino - Singet dem Herrn ein neues Lied", es beinhaltet Lieder von Thomas Tallis, William Byrd, Heinrich Schütz, Leonhard Lechner, Maurice Duruflé, Georg Philipp Telemann, Ola Gjeilo, Moses Hogan und Doris Anker. Den Rahmen aber bildet eine Messe für vier Stimmen von Giovanni Pierluigi da Palestrina. Der Komponist verwendet hier die Melodie eines damals in ganz Europa bekannten Gassenhauers: "L'homme armé". Das markante Thema dieses Soldatenliedes ist in allen Teilen der Messe deutlich zu hören.

Dass die Mitglieder des Quartetts, alle im Landkreis Ebersberg beheimatet, auch solistisch singen können, beweisen sie mit den "Kleinen Geistlichen Konzerten" von Heinrich Schütz. Darin werden die an barocke Arien erinnernden Melodien eines oder mehrerer Solisten vom Basso Continuo begleitet, im Konzert erklingen die Werke mit Orgelbegleitung. Die musikalische Sprache, die Schütz für die kurzen Konzerte wählte, folgt eng den unterlegten Psalmtexten: In raschen Folgen wechseln lyrische und lautmalerisch-kämpferische Passagen einander ab.

Das Vokalensemble Voicensation besteht aus Yukiko Nave, Jens Nave, Gabriele Meißner und Eckhard Meißner. Bezüglich Stilrichtung und Epoche setzen sie sich keine Schranken und widmen sich unter anderem der Jazz- und Popmusik, wodurch abwechslungsreiche Programme entstehen. Nach zahlreichen Auftritten bei Konzerten des Kammerchors A cappella singt die Gruppe nun auch abendfüllende Programme. Beim bayerischen Chorwettbewerb hat sich Voicensation mit Erfolg mit anderen Ensembles gemessen, zudem gastierte das Ensemble bereits im Schwarzwald, in Sachsen, Naumburg, Berlin und Venetien. Knut Weißer begann seine musikalische Ausbildung als Grundschüler in verschiedenen Chören. Sein Blockflötenspiel baute er in diversen Ensembles aus, bald kamen Klavier und Orgel hinzu. Weißer spielt derzeit als Vertretung verschiedener Kantoren in Kirchen im Münchner Osten.

Die Benefizkonzerte finden statt am Samstag, 18. Januar, um 19 Uhr in der Petrikirche Baldham, am Samstag, 25. Januar, um 19 Uhr in der Cantatekirche Kirchheim und am Samstag, 8. Februar, um 19 Uhr in der Auferstehungskirche Grafing. Der Eintritt ist frei.