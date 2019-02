18. Februar 2019, 21:44 Uhr Musikanten in Anzing Bayerische Klänge

Einen schönen bayerischen Abend mit bester Unterhaltung verspricht der Volksmusikantenstammtisch im Forsthof in Anzing am Donnerstag, 21. Februar, mit mehreren Gruppen aus der Region. Zum ersten Mal "Zum Wilderer" kommen die Grädbankler aus Finsing, die unter der Leitung von Konrad Buchmann in der Besetzung der bekannten Hinterberger Musikanten aufspielen - mit Flügelhorn, Tenorhorn, Tuba und Akkordeon. Und ihr Name sagt es: Bei schönem Wetter halten die Grädbankler ihre Proben im Freien ab. Alle anderen Gruppen an diesem Abend sind den Stammgästen bereits bestens bekannt: Aus dem Münchner Stadtteil Obermenzing kommt der immer noch blutjunge Sebastian Neumaier mit seiner stairischen Ziach. Das Ehepaar Regina und Tobias Kätzlmeier aus Egmating und die Straußdorferin Sophie Kreutzer sind der Boarische Harfendreiklang, und der Jahreszeit entsprechende Lieder hat der Dorfener Zwoagsang im Gepäck. Eventuell kommt noch ein Männerdreigsang aus Finsing dazu. Angesagt hat sich auch die bayerische Schriftstellerin Sieglinde Ostermeier aus Freising. Los geht's um 19 Uhr. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Platzreservierung beim Forsthof unter der Nummer (08121) 464 57 wird empfohlen.