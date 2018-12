10. Dezember 2018, 22:14 Uhr Musik Volksmusik am Stammtisch

Zum letzten Mal in diesem Jahr treffen sich traditionelle Volksmusikanten zum Stammtisch im Anzinger Forsthof am Donnerstag, 13. Dezember, um 19 Uhr. Es wird ein bisschen ruhiger werden als üblich, aber sicher nicht nur besinnlich. Die Bacherer Ziachmusi mit Rainer Spinnler an der steirischen Ziach, seinen Freunden an Hackbrett und Kontrabass kommt aus Unterhaching. Der Name sagt aus, woher sie stammen: die Grünwalder Sängerinnen. Renate Fichtinger leitet schon seit langer Zeit diesen homogenen Frauengesang. Auch im Landkreis Ebersberg wird gute Volksmusik gemacht, die Kirchseeoner Zithermusi spielt in der Wegscheider Besetzung: Manfred, Maria und Tochter Marita Wieder mit ihren Zithern werden von Robert Eß auf der Kontra-Gitarre begleitet. Sie spielen viele Stücke von den legendären Wegscheider Musikanten, aber auch Stücke von Manfred Wörnle und Hansl Auer. Die Kiramer Hausmusi besteht aus Christina Reinefeld aus Frotzhofen, Bertl Foschum aus Baldham und Klaus Lechner aus Kirchheim. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Platzreservierung beim Forsthof Anzing unter der Nummer (08121) 464 57 ist zu empfehlen.