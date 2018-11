2. November 2018, 21:45 Uhr Musik und Kabarett Wonne im Winter

Altes Kino startet Vorverkauf für neue Saison am Montag

Kleinkunstfans aufgepasst! Die Herbstsaison hat gerade erst begonnen, da startet das Alte Kino Ebersberg bereits seinen Vorverkauf für das Winterprogramm. Von Montag, 5. November, an gibt es Tickets für die Veranstaltungen von Januar bis März - einen bunten Reigen aus Musik und Kabarett, aus Liedern, Lachern und Lebensweisheiten.

Den Auftakt im neuen Jahr machen am Freitag, 11. Januar, Wally und Ami Warning - Vater und Tochter - mit ihrem gefühlvollen Programm "Groove & Soul, "Life & unplugged" spielen die Bananafishbones am Donnerstag, 24. Januar. Der Bergfilmer Werner Bertolan aus Glonn zeigt in einem "Kino spezial" am Freitag, 1. Februar, zwei seiner Produktionen: "Jenseits des Lichts - Die Geschichte des blinden Extrembergsteigers Andy Holzer" und "Bluad is dicka ois Wassa - Hundert Jahre Huberbuam". Einen "Flaschmob" präsentiert die A-Cappella-Gruppe Glas-Blas-Sing-Quintett am Samstag, 2. Februar, und bei Martin Frank, Shootingstar der bayerischen Kabarettszene, ist am Donnerstag, 7. Februar, "Alles ein bisschen anders". Senegalesischen Hip-Hop mit deutschen Texten präsentiert die Ebersberger Gruppe Black Dia bu Galsen am Freitag, 8. Februar, bevor die Zornedinger Kabarettistin Sarah Hakenberg am Samstag, 9. Februar, uns zuruft: "Nur Mut!". Für eine "Fingerspitzenlösung" wiederum plädiert Christine Eixenberger vom Schliersee am Freitag, 15. Februar.

"Play it all night long" heißt es bei Nick Woodlan, der brillante britische Gitarrist kommt am Samstag, 16. Februar nach Ebersberg, und Burghausen-Gründer Joe Viera gibt mit seiner Uni-Big-Band aus München am Freitag, 22. Februar, ein Jubiläumskonzert. Norddeutsches Spitzenkabarett bringt Jan-Peter Petersen nach Bayern: "Hamburger Jung: Leben zwischen Fisch und Kopf", heißt sein Programm. Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie nennt sich ein charmantes Kleinkunstduo, das am Freitag, 15. März, mit einem einzigartigen Wort- und Sing-Duell begeistern will. Und einen kräftigen "Nachschlag" gibt der Ebersberger Hans Klaffl am Samstag, 16. März.

Den März nimmt sich der "Salon Altes Kino" am Freitag und Samstag, 22./23. März, vor. "Früher war ich älter", konstatiert Horst Evers am Donnerstag und Freitag, 28./29. März, bevor Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid am Samstag, 30. März, bei einem Liederabend behaupten: "Der Billi Jean is ned mei Bua".

Außerdem geht eine Veranstaltung im Alten Speicher in den Vorverkauf: Am Donnerstag, 21. März, liest Autor und SZ-Journalist Axel Hacke "Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen". Vorverkaufsstart ist am Montag, 5. November, um 10 Uhr, unter www.kultur-in-ebersberg.de und im Foyer des Alten Speichers, persönlich oder unter (08092) 255 92 05.