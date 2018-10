18. Oktober 2018, 22:15 Uhr Musik und Kabarett Bühnen-Begegnungen

Viele Leute hat Sepp Müller in den vergangenen zwanzig Jahren landauf landab bei seinen Konzerten auf, hinter und neben der Bühne getroffen. Lustige und fade, witzige und traurige, g'scheide und schöne, berühmte und nicht so berühmte - von jeder Gattung waren welche dabei. Das Resultat dieser Begegnungen ist das Programm: "Oberbayer trifft...??!", ein ungezwungen-unterhaltsamer Mix aus Musik, Kabarett, Gedichten und Geschichten, der von vielen, meist sehr komisch-absurden Momenten erzählt. Zu erleben ist Sepp Müller solo an diesem Freitag, 19. Oktober, in der Glonner Schrottgalerie, wo er neben einigen bekannten Nummern auch neue, die noch nie live gespielt wurden, auf die Bühne bringt. Los geht's um 19.30 Uhr, Reservieren kann man nur per Mail an schrottgalerie.friedel@gmx.de.