21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Musik Songs von der grünen Insel

Der Singer-Songwriter Mundy aus Irland hat mit "July" eine Ode an den irischen Sommer geschrieben, die auf der Grünen Insel und weit darüber hinaus gesungen wird. Sein Album "24 Star Hotel" erreichte dreifachen Platin-Status in Irland, sein Song "To You I Bestow" gehört zum Soundtrack des Kinofilms "Romeo und Julia" mit Leonardo di Caprio. Nun macht Mundy, 42, nach seiner Oktober-Amerika-Tour und vor seinem Auftritt beim "Kaltern-Pop-Festival" in Südtirol Station in Poing: Am Dienstag, 23. Oktober, gibt er ein Solokonzert in der evangelischen Christuskirche. Veranstalter ist die Poinger Privatinitiative "Weltstadtvorstadt mit Herz", Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Ein Teil des Erlöses geht an die evangelische Pfarrgemeinde. Kartenreservierung ausschließlich per E-Mail an: wsvsmh@yahoo.com, Betreff: "Mundy".