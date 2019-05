9. Mai 2019, 22:11 Uhr Musik-Kabarett in Pfaffing Heitere Klassik aus dem Hause Well

Wen wundert es, dass bereits die dritte Generation der Musik-Kabarett-Familie Well nun Erfolge feiert? Maria Well (Cello) und ihr Bruder Matthias (Geige) haben sich als Duo Two Well zusammengetan. Sie krönen ihre Herkunft mit einer klassischen Ausbildung, ihr Können wurde mehrfach ausgezeichnet. Ihre Musik ist frisch, leidenschaftlich und authentisch, sie spielen virtuos aufeinander abgestimmt, die Musik klingt wie ein Dialog, der blind zu gelingen scheint. Das Programm ist eher auf der heiteren Seite der Klassik angesiedelt, musikalisch auf höchstem Niveau und immer mit dem typischen Well'schen Charme durchwoben. Am Samstag, 11. Mai, spielen Two Well in Pfaffing auf der Bühne des Gemeindezentrums, Schulstraße 5. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an. Karten im Vorverkauf gibt es bei Edeka in Pfaffing und Bücher Herzog in Wasserburg oder unter (08076) 88 60 40. Bewirtung durch den Veranstalter Kunst in der Filzen.