30. September 2018, 22:04 Uhr Musik für Kinder Tanzende Affen

Singen, Tanzen, Hüpfen, Schütteln, Spaß haben - so etwa ließe sich das Programm von Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme umschreiben. Die beiden bayerischen Liedermacher - mit bürgerlichem Namen Roland Schneider und Thomas Wagner - imaginieren in ihrem Mitmachkonzert "Affen tanzen" eine Dschungel-Fantasiewelt und erzählen von ihren Freunden im Urwald. Dabei wechseln sich afrikanische Rhythmen mit Reggae-Ska-Grooves ab, vermischen sich Latino-Elemente mit Rock-Sounds. Auf Einladung des Fördervereins Pframminger Kinder kommen Rodscha und Tom nun wieder nach Oberpframmern: Am Mittwoch, 3. Oktober, um 15 Uhr spielen sie dort in der Mehrzweckhalle. Einlass ist von 14 Uhr an. Karten - Kinder sechs Euro, Erwachsene zehn Euro - gibt es per Mail an nicole.jungwirth@t-online.de oder unter (08093) 90 52 99.