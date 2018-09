24. September 2018, 22:03 Uhr Musik des 20. Jahrhunderts Improvisierte Reise

Christian Schantz und Josef Reßle geben Benefizkonzert

Ein sicher hörenswertes Benefizkonzert zugunsten der Grund- und Mittelschule Ebersberg findet am Freitag, 12. Oktober, im katholischen Pfarrheim statt: Christian Schantz und Josef Reßle unternehmen eine Reise durch die Musik des 20. Jahrhunderts. Mit Klavier und Kontrabass improvisieren sich die beiden durch die Jazz-, Rock- und Popgeschichte. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Diesem Duo ist jeder Ton wichtig, ganz egal, ob gerade ein Stück von den Pixies, ein Jazzstandard, eine Eigenkomposition oder ein Song von David Bowie interpretiert wird. Dabei werden der Musik keine Schranken gesetzt. Gefühlvolle Balladen, komplexe Songstrukturen und wilde, freie Improvisationen stehen gleichberechtigt nebeneinander. Immer im Vordergrund: die Bereitschaft der Musiker, aufeinander zu hören, um so einen Klang zu schaffen, der die Zuhörer tief berührt.

Der Bassist und Komponist Christian Schantz, ein gebürtiger Ebersberger, lebte von 1998 bis 2017 in New York und Berlin und arbeitete mit allen möglichen und unmöglichen Bands in den Bereichen Jazz, Rock, Pop, Funk, Freie Musik, Drum & Bass und Weltmusik zusammen. Er hat Jazz und Contemporary am Music Departement der New Yorker New School studiert. Der Pianist Josef Reßle aus München studierte Jazz an der Hochschule für Theater und Musik. Er ist Preisträger des BMW Jazz Awards 2016 und arbeitet mit vielen Jazzensembles im Münchner Raum zusammen, unter anderem ist er Bandleader des Quinternion Quintetts.

Das Konzert findet am Freitag, 12. Oktober, im katholischen Pfarrheim, Baldestrasse 18, statt, Beginn ist um 20 Uhr. Veranstalter sind die Grund- und Mittelschule sowie der Elternbeirat. Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf bei Buch Otter am Marienplatz, sie kosten zwölf Euro für Erwachsene und acht Euro für Schüler. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 15 beziehungsweise zehn Euro. Mit dem Erlös werden die Projekte der Grund- und Mittelschule unterstützt.