10. Dezember 2018, 22:14 Uhr Musik Bebop im Trio

Auf zwei ausgewiesene Meister ihres Fachs darf sich das Publikum von "Jazz im Alten Kino" am Donnerstag, 13. Dezember, freuen: Zu Gast ist der Baldhamer Pianist Claus Raible, von vielen als "Bebop-Pianist Nr. 1 in Europa" bezeichnet, und im Gepäck hat er keinen Geringeren als den Drummer Alvin Queen aus New York City. Zusammen mit dem griechischen Bassisten Giorgos Antoniou gibt es also die klassischen Jazz-Trio-Besetzung zu hören. Als einer der vielseitigsten Schlagzeuger des Jazz ist Queen auch einer der gefragtesten. Er ist in derselben Woche in Tokio, New York und Barcelona zu finden, seine Referenzen lesen sich wie ein Jazz-Lexikon: Milt Jackson, Leon Thomas, Pharoah Sanders, Niels-Henning Ørsted Pedersen und Roy Hargrove, der erst 2017 beim Ebersberger Festival auftrat und nun unerwartet verstarb. Raible wird wieder aus dem Ärmel geschüttelte Bebop-Läufe über die Klaviatur schicken. Seine Mischung aus Eleganz und Lässigkeit ist unnachahmlich, sein Stil unverkennbar, geprägt von den großen Heroen der Jazzgeschichte. Derzeit unterrichtet Raible an der Hochschule für Musik in München. Auch Bassist Antoniou ist kein Unbekannter: Er spielte bereits mit Clark Terry, John Lewis, Johnny Griffin, Cedar Walton und Albert Heath. Das Konzert im Alten Kino wird veranstaltet von der Musikerinitiative Jazz Grafing und beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist von 19.30 Uhr an. Tickets gibt's unter der Nummer (08092) 255 92 05 oder online unter www.okticket.de.