6. Februar 2019, 21:52 Uhr Musik aus Texas Tanzen zu Western Swing

Am Samstag wartet das Kolbermoorer Bistro Grammophon mit Western Swing der Band Swing Out West auf. Das ist Musik aus Texas, die Jazz, Blues, Polka, Walzer und Mexikanische Musik miteinander verbindet - und hervorragend nach Bayern passt, weil sie in Teilen von hier kommt. Nico Röwenstrunk (Gitarre, Gesang), der seit Jahren mit der Hee Haw Picking Band Country spielt, und Titus Waldenfels (Gitarre, Gesang, Banjo, Geige), der alle Arten texanischer Musik nach Kräften in seine Musik einfließen lässt, finden sich hier zusammen, um diesen Musikstil zu pflegen und in die Ohren der hiesigen Hörer zu drillen. Es erwartet das Publikum Good-Time-Musik, die zum Tanzen einlädt. Aber auch viele gute Songs mit witzigen Stories und erstklassigem Spiel auf diversen Saiteninstrumenten. Beginn ist am Samstag, 9. Februar, um 20 Uhr in der Rosenheimer Straße 30. Reservierungen sind erwünscht unter Telefon (08031) 961 54 oder info@bistro-grammophon.de