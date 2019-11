Bühne frei für zwölf Gitarrensaiten: Am Samstag, 23. November, gastiert das Gitarrenduo Doppel-Saite nach 2016 erneut in der Petrikirche in Baldham. Dahinter verbergen sich Daniel Waldschmitt und Benedikt Framm, der den Vaterstettenern auch vom Chor Rondo Vocale bekannt sein könnte, in dem der Konzertgitarrist seit einigen Jahren als Sänger mitwirkt. Im Gepäck haben die beiden Freunde Musik aus Südamerika und aus Europa, außerdem greifen sie tief in die Filmkiste Hollywoods.

Das Programm des Duos ist eine musikalische Reise durch Argentinien, Brasilien und Uruguay, auf der die beiden Gitarristen in ihrer Virtuosität das immense Klangrepertoire ihrer Instrumente freilegen. Da schweben Flageolette in Obertönen, Akkorde werden in Arpeggien zerlegt und auf dem Gitarrenkorpus klopft und schmatzt es. Da wird sanft die Zerbrechlichkeit des Glaspferdchen in "Cavalinho del Vidro" des brasilianischen Liedermachers Jose Rogerio in Töne gesetzt, wie auch Carlos Gardels weltberühmter Gassenhauer "Por una cabeza" erklingen und Astor Piazzolas "Oblivion" schmachtend daherkommen wird. Den Sprung nach Europa gibt es - passend zum Beginn der dunklen Jahreszeit - mit Gustav Holsts "In the bleak winter" und dem bekannten englischen Volkslied "Scarborough Fair".

Im zweiten Teil des Konzerts steht die Musik von Ennio Morricone für große Filmmomente schlechthin - Sergio Leones Italowestern mit Helden, Halunken und schönen Frauen prägend. Im Wechsel präsentieren Benedikt Framm und Daniel Waldschmitt Titel aus "Once upon a time in the West", "Für einen Hand voll Dollar" oder "Game of Thrones", außerdem wird Musik von Matteo Carcassi und Francisco Tarrega zu hören sein.

Musikalische Freunde fürs Leben sind Framm und Waldschmitt bereits sehr lange, nämlich seit sie sich als Jugendliche an der Wiesbadener Musikakademie kennenlernten. Mit Erfolg haben sie mehrfach am Wettbewerb "Jugend musiziert" und bei der Internationalen Sommer-Akademie in Nizza teilgenommen. Nach Jahren des Experimentierens gründeten sie ihr Gitarrenduo Doppel-Saite. Es folgten Privatstunden und Meisterkurse, etwa bei Alvaro Pierri, Dale Kavanagh, Eliot Fisk, Christian Gruber, Hubert Käppel und Johannes Tonio Kreusch. Das Konzert in der evangelischen Kirche Baldham beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.