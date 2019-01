6. Januar 2019, 21:53 Uhr Musik aus aller Welt Neujahrskonzert mit Rudi Zapf

Ein Neujahrskonzert der außergewöhnlichen Art wird am Sonntag, 13. Januar, zu hören sein im Festsaal des Seniorenwohnparks in Vaterstetten zu hören sein. Das Programm steckt voller Überraschungen: Internationale Folkmusic, Walzerklänge von Schostakowitsch, aus Andalusien, Venezuela sowie aus der Steiermark oder vom Tegernsee, aber auch jazzige Klänge, Klezmer und Improvisationen bilden eine Konzertreise, die auf ganz unkonventionelle Art und Weise pure Lebensfreude mit viel Schwung ins neue Jahr aufkommen lässt. Rudi Zapf mit Pedalhackbrett, Knopfakkordeon und Vibrandoneon, Sunny Howard an der Violine, Ingrid Westermeier mit Gitarre und Ludwig Klöckner am Kontrabass sind die Akteure. Karten gibt es im Vorverkauf beim Buchladen in Vaterstetten, Schwalbenstraße 4, Telefon (08106)53 67 und bei der Papeterie Löntz in Baldham, Rossinistraße 15, Telefon (08106)67 69 sowie ab 18.45 Uhr an der Abendkasse. Schüler und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.