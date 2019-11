Der Leiter von Archiv und Museum der Stadt Grafing, Bernhard Schäfer, lädt am Donnerstag, 28. November, wieder alle an regionaler Geschichte Interessierten zum anregenden Austausch ein. Er stellt diesmal Dokumente vor, die an den Einsatz von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern in Grafing und Umgebung von 1939 bis 1945 erinnern. Die Zusammenkunft findet in der Gaststätte "Kastenwirt" statt und beginnt um 19.30 Uhr. Der Archiv- und Museumsleiter hofft auf viele Teilnehmer.