17. Februar 2019, 21:54 Uhr Museumsführung der VHS Das Portrait im Portrait

Der Portraitmalerei in der Kunstgeschichte widmet sich eine kleine Veranstaltungsreihe der VHS Vaterstetten. Was sagen Portraits über die dargestellten Personen aus? Wie und wann sind sie entstanden? Wer war der Auftraggeber und welchen Zweck sollten die Gemälde erfüllen? Diese und weitere spannende Fragen werden bei drei Besuchen in verschiedenen Münchner Museen von der Kunsthistorikerin Silke Rüsche beantwortet. So zeigt die Referentin die Entwicklung der Portraitmalerei durch die Jahrhunderte auf. Die Ausflüge finden statt immer mittwochs, am 13. März, 3. April und 8. Mai, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Anmeldungen sind noch möglich über die VHS Vaterstetten unter (08106) 35 90 35 oder das Internet unter der Kursnummer 3301.