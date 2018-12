12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Museum Wolle, Wachs und Gold

In Grafing findet am Sonntag, 16. Dezember, parallel zum Christkindlmarkt die "Adventmusik im Museum" statt. Wer sich etwas vom Trubel zurückziehen möchte, kann hier zwischen 14 und 17 Uhr adventliche Klänge von der Würfelmusi sowie des Saitenduos von Juliane Gredmaier erleben. Außerdem zeigen mehrere Kunsthandwerker ihr Können: Im Museum werden an diesem Nachmittag Rosenkränze, Wachsfiguren und Glasschmuckstücke hergestellt, es wird gestickt und gestrickt, vergoldet, gewoben und geflochten. Bei Glühwein, Punsch und Plätzchen kann man also viel Neues entdecken und plaudern. Der Nachmittag wird vom Förderverein organisiert.