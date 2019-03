8. März 2019, 22:14 Uhr Museum für Heimatkunde Alles Handarbeit

Heute drückt man nur auf Knöpfchen, früher musste man am Rad drehen, etwa um eine Wäsche in einer Trommel zu waschen, ein Loch zu bohren oder Kaffee zu mahlen. Im Museum des Kirchseeoner Vereins für Heimatkunde kann noch einmal vor der Sommerpause man die alten Geräte, Maschinen und Werkzeuge besichtigen, am Sonntag den 10. März zwischen 14 und 16 Uhr.