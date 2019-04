28. April 2019, 22:31 Uhr Munterer Mix "Zweckinger" in der Glonntaler Backkultur

Bei Zweckinger kann man sich eigentlich nur darauf verlassen, dass bayrisch gesungen wird. Musikalisch lässt sich die Band dagegen kaum festlegen und mixt munter bayrischen Rock'n'Roll, entspannten Folk, Landler-Elemente und sanfte Balladen mit ausgefuxten Gitarren- und Geigenarrangements. Außerdem legen Zweckinger sehr viel Wert auf humorvolle Texte, die teilweise in Zusammenarbeit mit dem genialen Polt-Autor Hanns Christian Müller entstanden sind. Zu hören ist die Band nun am Donnerstag, 2. Mai, 20 Uhr, in der Glonntaler Backkultur in Piusheim. Reservierungen unter Telefon (08093) 90 25 61 oder info@glonntaler-backkultur.de.