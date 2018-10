4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Münchner Straße erst 2019 dran Materialmangel bremst Sanierung

Eigentlich sollte Mitte Oktober die Sanierung der Deckschicht in der Münchner Straße beginnen. Die ehemalige Bundesstraße 304 westlich von Ebersberg weist vor allem zwischen dem Schmiedwirt und der Reitgesinger Kreuzung größere Mängel auf. Doch damit wird es jetzt erst einmal nichts: "Es ist alles geplant, der Stadtrat hat das Geld freigegeben, der Auftrag ist erteilt, und nun kommt sie doch nicht die neue Deckschicht", bedauert Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU). Die beauftragte Firma habe vor einigen Tagen der Stadt mitgeteilt, dass "die vollständige Ausführung des Auftrages nicht garantiert werden kann, da sie kein Material für die neue Deckschicht bekommt", so Brilmayer. Hintergrund für die Lieferprobleme ist die Explosion in der Raffinerie von Vohburg bei Ingolstadt. Durch den Ausfall dieser Anlage bestehen derzeit Lieferschwierigkeiten im gesamten südbayrischen Raum. Stadt und Baufirma haben sich darauf geeinigt, die Maßnahme auf das nächste Frühjahr zu verschieben. Das hat immerhin einen Vorteil: Den autofahrenden Pendlern bleibt heuer eine weitere Verkehrsbeeinträchtigung erspart. Den genauen Baubeginn im Jahr 2019 wird die Stadt rechtzeitig bekannt geben.