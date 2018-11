6. November 2018, 22:22 Uhr München/Pfaffing Kreative Hybride

"Durch alle Schichten" - unter diesem Titel zeigt Peter Dubina nun einige seiner Werke in der Mohr-Villa in Freimann. Vernissage ist am Donnerstag, 8. November, um 19 Uhr. Der Künstler aus Pfaffing stellt großformatige Malereien und von ihm Cut-out genannte Werke auf Papier einander gegenüber. Die Cut-outs basieren auf alten Skizzen, die in Einzelteile zerlegt und in einen neuen ästhetischen Prozess überführt wurden. Verblassende Spuren von Gesehenem, Gedachtem und Gewesenem werden zu unkonventionellen Bilderwelten geschichtet, in denen alles Räumliche aufgelöst ist. Die auf diese Weise entstandenen eigenwilligen Hybriden zwischen Zeichnung und Collage zeichnen sich durch eine prekäre Spannung zwischen Gegenstandspräsenz und Gegenstandsabstraktion aus. Zur Einführung spricht die Kunsthistorikerin Karin Dohrmann aus Steinhöring. Die Ausstellung dauert bis 2. Dezember, geöffnet ist dienstags, mittwochs und donnerstags 11 bis 14 Uhr; donnerstags außerdem 17.30 bis 19.30 Uhr und nach Vereinbarung. Der Eintritt ist frei. Die Mohr-Villa in Freimann, Situlistraße 73, ist mit der U6 erreichbar.