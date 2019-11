Eine der höchsten päpstlichen Auszeichnungen für Laien erhält am kommenden Wochenende Christa Stewens, ehemalige Landtagsabgeordnete und ehemalige Bayerische Staatsministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen. Die Poingerin wird mit dem Orden des Heiligen Gregor des Großen, kurz Gregoriusorden, der 1831 von Papst Gregor XVI. gestiftet wurde, in der Kategorie Komtur-Dame geehrt. Außer ihr erhalten den Gregoriusorden unter anderem der ehemalige Bayerische Landtagspräsident und Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken von 2009 bis 2015, Alois Glück, und der ehemalige Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Johannes Singhammer. Kardinal Reinhard Marx überreicht die Auszeichnungen im Rahmen eines Festakts am Sonntag, 10. November, im Saal der ehemaligen Karmeliterkirche in München. Der Gregoriusorden ist der vierthöchste Orden für Verdienste um die römisch-katholische Kirche.