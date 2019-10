Herauszufinden, wie moderne Technik das Leben von Kühen und Landwirten besser machen kann, darum geht es beim Projekt "DigiMilch" an der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Grub bei Poing. Das Vorhaben soll mit rund 3,4 Millionen Euro vom Bund gefördert werden. Dies gab nun Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) bekannt. "Mit dem Experimentierfeld 'Digi-Milch' der LfL haben wir ein Zukunftsprojekt für unsere Milchviehhalter nach Bayern geholt. Damit beschleunigen wir den Transfer neuer Technologien in die landwirtschaftliche Praxis und stärken so die Wettbewerbsfähigkeit unserer bäuerlichen Milchviehbetriebe", so Kaniber.

Um die Datenvernetzung auf Milchviehbetrieben weiter zu optimieren, sollen im Rahmen des Forschungsprojekts fünf Bereiche der Milchviehhaltung näher untersucht werden. Dazu zählt das Wirtschaftsdünger-Management, bei dem Mengen, Inhaltsstoffe und Flächen genau gemessen werden können. Andere Bereiche sind die Ertragsermittlung im Grünland und Ackerfutterbau, die Verbesserung des Fütterungsmanagements sowie vernetzte Stallroboter und vernetzte tierindividuelle Sensoren. Mit diesen sollen unter anderem die Gesundheit der Tiere verbessert und das Tierwohl gesteigert werden.

Zentrales Element des Digitalisierungsprojekts ist die Einbindung der landwirtschaftlichen Betriebe, der bäuerliche Selbsthilfeeinrichtungen sowie der Hersteller digitaler Produkte. Sie arbeiten bei den Untersuchungen und bei der Übertragung der Ergebnisse in die Praxis eng zusammen. In 14 "digitalen Experimentierfeldern" will das Bundeslandwirtschaftsministerium zusammen mit den Ländern bundesweit untersuchen, wie in der Landwirtschaft digitale Techniken in der Praxis optimal eingesetzt werden können: zum Schutz des Klimas und der Umwelt sowie zur Steigerung des Tierwohls, der Artenvielfalt, aber auch zur Arbeitserleichterung und zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit.